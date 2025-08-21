la deliciosa pizza, los famoso Cheese Curds que es el queso dorado, también nos deleitamos de comida exótica como los tacos de lagarto, que en lo personal la pensaba que no me iba a gustar pero después de nuestra primera experiencia ya están en la lista de lo que debemos comer. Hablando de comida exótica, también comimos galletas y bebidas con insectos y probamos una variedad de carnes exóticas secas incluyendo carne de búfalo. Definitivamente hay opciones para todo tipo de gustos.

Otra de las atracciones que no debes perderte en ida y vuelta en el teleférico de la feria, ahí puedes disfrutar de una vista maravillosa de todo el festival en la alturas puedes ver las maravillosa vista de la ciudad, sentir que tocas el cielo y ver las multitudes de personas disfrutando de las diferentes atracciones que ofrece la feria.

Cientos de bandas locales, nacionales e internacionales le dan el ritmo y sabor a la feria estatal que cada año atrae a miles de visitantes, aqui les va un breve recuento de los que sucedió durantes los 10 días inolvidables:

Si bien la 174.ª Feria Estatal de Wisconsin, presentada por UScellular, finalizó antes de lo previsto, todo el equipo del Parque de la Feria Estatal de Wisconsin está profundamente agradecido por los increíbles días compartidos.

Cabe mencionar que los responsables de la Feria Estatal de Wisconsin desarrollan un programa de intercambio de entradas y cupones de la feria cancelada del domingo para canjearlos por los de la Feria Estatal de Wisconsin de 2026, las actualizaciones sobre el Programa de Intercambio se pueden encontrar en el sitio web de la Feria Estatal de Wisconsin.

“Nuestro equipo, proveedores, expositores y, por supuesto, los asistentes a la feria esperan con ansias los 11 días de la Feria Estatal durante todo el año, y que esto se vea interrumpido por una lluvia milenaria es desgarrador”, declaró Shari Black, directora ejecutiva del Parque de la Feria Estatal de Wisconsin.

De acuerdo al comunicado de prensa las cifras de asistencia para los 10 días de la Feria Estatal de Wisconsin 2025, totalizaron 892,968 visitas al evento anual.

Se evaluaron 10,676 exhibiciones competitivas, miles de las cuales se exhibieron en el Salón Grand Champion, incluyendo una cantidad récord de colchas exhibidas con orgullo en las vigas del edificio de más de 100 años de antigüedad. Además, 2,100 expositores agrícolas participaron en las numerosas ferias, y nuestro equipo de apoyo entregó más de 4,300 bolsas de virutas a los expositores.

Este año, las subastas volvieron a ser exitosas: la Subasta de Ganado Blue Ribbon del Gobernador recaudó $381,350 y la Subasta de Productos Lácteos Blue Ribbon recaudó la cifra récord de $81,000. Una parte significativa de los fondos recaudados en estas subastas se destina a becas y beneficia a los programas agrícolas juveniles de Wisconsin.

Emociones y comidas increíbles se destacaron en los momentos más destacados: los asistentes a la feria disfrutaron de más de 81,659 toboganes por el Tobogán Gigante y devoraron 31,855 papas del Pabellón de Productos de Wisconsin. El Equipo Cream Puff sirvió más de 330,000 Original Cream Puffs este año, todos producidos en el recientemente renovado Edificio de Productos Lácteos. Los asistentes a la feria de todo el país disfrutaron de la 12.ª edición anual de Sporkies y la 3.ª edición anual de Drinkies, la competencia de alimentos y bebidas no alcohólicas de la Feria Estatal de Wisconsin. El jurado de celebridades degustó platos innovadores, y el primer premio Golden Spork fue para Lumpia City de Waterford, Wisconsin. El equipo del restaurante de fusión filipino-estadounidense sirvió 15,700 pedidos de Lumpia de Tostada Francesa con Plátano y Mantequilla de Ube. Además, el ganador de Drinkies del nuevo Rock & Roll Beer Garden sirvió 8,672 Refrescos Purple Rain, adornados con brillantina y cubiertos con crujientes Pop Rocks.

Los equipos de la Feria Estatal y Original Cream Puff querían encontrar la manera de compensar el tiempo y los bocaditos perdidos el domingo. El viernes 22 de agosto, los asistentes a la feria están invitados al Autocine Original Cream Puffs de 7 am a 5 pm. Los asistentes a la feria deben acercarse al Parque de la Feria Estatal de Wisconsin para obtener Original Cream Puffs en las ventanillas de recogida norte de The Dairy Building. Los asistentes a la feria pueden usar sus cupones de Cream Puffs de 2025 no utilizados en este evento especial o reservarlos aquí.

¿No pueden asistir al Autocine del viernes? Haga una parada en el fin de semana de carreras Snap-on Milwaukee Mile 250 INDYCAR y compra tus Original Cream Puffs en la tienda para llevar de Grandstand Avenue. Ya sea que estés recorriendo la Free Fan Zone que rodea la carrera o dirigiéndote a las Grandstands para ver el fin de semana más rápido de Wisconsin en el legendario óvalo estadounidense, no hay nada más dulce que disfrutarlo con un icónico Cream Puff en la mano.

El equipo de la Feria Estatal de Wisconsin está preparando el State Fair Park para la Snapon Milwaukee Mile 250, que se llevará a cabo del sábado 23 al domingo 24 de agosto. Y, por supuesto, el equipo ya está en plena planificación de la monumental 175.ª Feria Estatal de Wisconsin del próximo año, del jueves 6 al domingo 16 de agosto de 2026. Nos vemos en la Feria Estatal 2026!