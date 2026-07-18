WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump quiere que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas sigan deteniendo vehículos, señalando su oposición el miércoles a los planes anunciados apenas un día antes para suspender la mayoría de las paradas de tráfico tras otra serie de tiroteos mortales.

No está claro si ICE cambiará rápidamente de rumbo y reanudará la mayoría de las paradas, que han sido una herramienta clave en la ofensiva migratoria de Trump.

Poner fin a esas paradas, escribió Trump, sería “jugar directamente en manos del criminal”.

“¡NO PODEMOS renunciar a una de las herramientas más importantes y efectivas de ICE para combatir el crimen, LA PARADA DE TRÁFICO!” Trump escribió el miércoles en su red social.

Horas después de que Trump expresara sus opiniones, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mulin, emitió su propio comunicado diciendo que las personas en el país ilegalmente serían “arrestadas y deportadas dondequiera que estén”. Aunque Mullin no dijo directamente si los agentes de ICE podrán realizar controles de tráfico, más tarde afirmó en un comunicado que él y Trump “están en la misma sintonía” y que quieren que los agentes de ICE “tengan todas las opciones disponibles para mantenerlos a salvo mientras ejecutan nuestra misión.”

Las tácticas de aplicación de ICE están recibiendo nuevas críticas tras la muerte de tres personas en encuentros con agentes federales en el plazo de una semana. En Florida, un hombre de 28 años murió el martes tras ser atropellado por un tráiler mientras huía de inmigración y otros agentes federales, según informaron las autoridades.

Antes de eso, dos conductores fueron disparados y asesinados por agentes del ICE — uno en Texas la semana pasada y otro en Maine el lunes.

Cambio de política para las paradas de tráfico ICE

Tras el asesinato en Maine, funcionarios de la administración Trump ordenaron a los agentes de ICE que suspendieran la mayoría de las paradas de vehículos, dijeron el martes personas familiarizadas con la decisión.

Desde que comenzó la represión migratoria, los agentes federales que se enfrentan a conductores han abierto fuego varias veces, alegando que los vehículos de los conductores representaban un peligro. Los expertos en policía llevan tiempo diciendo que disparar contra coches en movimiento supone un peligro propio y casi siempre debe evitarse.

Ha habido al menos 10 muertes relacionadas con encuentros con agentes de inmigración desde que Trump inició su campaña de deportación. Al menos cuatro de ellas involucraban a personas en vehículos, una tendencia tan preocupante que la senadora republicana Susan Collins, de Maine, instó a los líderes del Departamento de Seguridad Nacional “a cesar todas las paradas de vehículos no urgentes”.

Dos tiroteos en una semana, dijo el miércoles, “plantean preguntas muy serias” y justifican una pausa en ese enfoque por el momento.

ICE ha estado bajo presión para aumentar el número de arrestos y deportaciones. Afirma que las personas buscadas cada vez se quedan más en sus hogares, y a menudo culpa a los defensores de la inmigración que aconsejan a los inmigrantes quedarse en sus hogares a menos que ICE presente una orden firmada por un juez independiente.

Los agentes de ICE dicen que eso significa que se ven obligados a buscar otras formas de hacer arrestos.

El DHS dice que el hombre muerto en Maine llegó ilegalmente a Estados Unidos

Se planean más protestas tras la reunión de cientos el martes para recordar a Johan Sebastián Durán Guerrero, el ciudadano colombiano de 25 años que fue tiroteado en su coche el lunes.

Karolina Rojas, su pareja y madre de su hija pequeña, compartió en Instagram una foto de los tres abrazándose y sonriendo.

“Te quiero, mi amor, mi vida. Te quiero. No tengo palabras para este dolor. Eras todo para mí. Por favor, cuida de mí. Ayúdame a encontrar la fuerza para seguir adelante. Quédate conmigo siempre. No me dejes solo. Te lo suplico, mi amor”, escribió.

Durán Guerrero entró ilegalmente en Estados Unidos el 1 de septiembre de 2023, a través de la frontera sur, informó el DHS el miércoles. Grupos de defensa afirmaron que cuando fue asesinado, estaba autorizado a trabajar en Estados Unidos.

El senador Angus King, de Maine, dijo que el secretario de Seguridad Nacional le dijo el lunes que agentes de ICE estaban en Biddeford para ejecutar una orden de arresto, pero que no era para la persona que fue disparada.

Cuando ICE intentó detener un vehículo conducido por alguien que provenía de una casa bajo vigilancia, el “vehículo intentó huir del lugar y, temiendo por la seguridad pública, un agente disparó su arma”, dijo el departamento.

En su comunicado del miércoles, el DHS dijo que Guerrero fue liberado en Estados Unidos tras cruzar la frontera.

El departamento no respondió a preguntas sobre el agente que le disparó.

Las fotos mostraban agujeros de bala en el parabrisas del coche de Durán Guerrero, pero los agentes implicados no tenían cámaras corporales, lo que dejó muchas preguntas.

La policía estatal de Texas investigará el tiroteo en Houston

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, firme partidario de la ofensiva migratoria de Trump, dijo el miércoles que la principal unidad policial del estado investigaría el tiroteo mortal de Lorenzo Salgado Araujo en Houston.

El relato del DHS sobre el tiroteo del 7 de julio es disputado por otros tres hombres que viajaban en una furgoneta con Salgado Araujo en ese momento. Una visita pública para Salgado Araujo, un constructor de viviendas de México, estaba programada para el jueves en Houston.

Más de una semana después del tiroteo, nuevos registros judiciales muestran que el FBI está investigando si se encontraron drogas en la furgoneta, según una solicitud de orden de registro firmada el martes por un juez federal.

El agente especial del FBI David McNeilly declaró en una declaración jurada que observó cuatro bolsas de plástico con una sustancia blanca que parecía ser metanfetamina dentro de la furgoneta. El DHS no ha declarado que las drogas sospechosas fueran la razón por la que los agentes de ICE participaron en la parada de tráfico. El FBI remitió las preguntas sobre la orden de registro a la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, que no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

La ACLU de Texas, que ofrece representación legal a la familia de Salgado Araujo, afirmó que la administración Trump “carece de credibilidad” para investigarse a sí misma.

El tiroteo en Maine pone el foco en el ICE

El presidente colombiano saliente Gustavo Petro calificó el tiroteo de Durán Guerrero en Maine como un asesinato selectivo “a manos del gobierno de Estados Unidos.”

En la publicación del miércoles en redes sociales, Trump dijo a ICE que fuera “prudente, justo e inteligente, y que volviera a hacer su trabajo tan importante.”

El zar fronterizo Tom Homan dijo a los periodistas que la investigación debe desarrollarse y que los agentes serán responsables si se descubre que han actuado de forma inapropiada o ilegal.

La gobernadora demócrata de Maine, Janet Mills, dijo que ICE debería ser eliminado como agencia federal si no se puede arreglar.

Mills, que ya ha criticado a ICE antes, dijo el miércoles que la agencia necesita cambios “antes de que más familias sean privadas de un ser querido”.