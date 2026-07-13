Caracas (OrinocoTribune.com)—El martes, en el último informe sobre la respuesta de emergencia tras los dos terremotos que sacudieron el centro-norte de Venezuela el pasado miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, declaró que, gracias al incansable trabajo de los rescatadores, más de 6.460 personas han sido rescatadas de edificios y casas derrumbados. Hasta ahora, el número de muertos ha subido a 1.943, con 689 réplicas registradas.

Rodríguez señaló que la frecuencia y magnitud de las réplicas han disminuido: “El domingo 28 de junio tuvimos 86 réplicas” y, en comparación, “el lunes 29 de junio, tuvimos 30 réplicas, y la intensidad de las réplicas también ha disminuido.” Explicó que esto no significa que la probabilidad de otro evento peligroso haya sido eliminada, pero sí ha disminuido considerablemente. “Cuando la amenaza haya disminuido por completo, os lo haremos saber”, afirmó.

Desglose de las operaciones

de rescate El parlamentario explicó que los modelos y encuestas gubernamentales estiman que aproximadamente 30.000 personas se encontraban en Caraballeda y Catia La Mar, las zonas más afectadas de La Guaira, cuando ocurrieron los terremotos. Inmediatamente después de la emergencia, se estima que entre 13.400 y 13.500 personas lograron evacuar por su cuenta o con la ayuda de familiares. Sumando esta cifra al número de supervivientes rescatados (6.460), se obtiene un total de aproximadamente 19.960 personas que se contabilizan como vivas.

Durante el primer día, Protección Civil, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), las fuerzas policiales y familiares ayudaron a rescatar a 2.407 personas en esas dos zonas. En el segundo día, con la integración de equipos de rescate de otras partes del país y delegaciones internacionales, se salvaron a 2.973 personas adicionales, según Rodríguez.

Los días siguientes vieron las siguientes cifras de rescate:

• Tercer día: 731 supervivientes rescatados;

• Cuarto día: 345 supervivientes rescatados;

• Quinto día (lunes): cuatro supervivientes rescatados;

• Sexto día (martes): Un bebé de dos años rescatado hasta ahora.

Las cifras muestran un descenso pronunciado en el número de supervivientes rescatados en las últimas 48 horas, lo que ha dado lugar a un debate sobre cuándo concluir las operaciones de búsqueda y rescate para comenzar el proceso de reconstrucción. El gobierno venezolano ha reiterado que ningún esfuerzo de búsqueda se detendrá si existe la más mínima posibilidad de encontrar supervivientes, a pesar de que la evidencia internacional muestra que la probabilidad de encontrar supervivientes disminuye drásticamente después del tercer día.

Discrepancias en los datos de personas desaparecidas A pesar del alto número de rescates exitosos, los datos proporcionados por Rodríguez indican que el número de personas desaparecidas en La Guaira se mantiene cerca de 8.000 si se restan las muertes confirmadas (1.943) del total de personas que siguen sin localizar (10.040).

Esta estimación se alinea con los modelos estadísticos internacionales, pero está muy por debajo de las cifras publicadas por sitios web informales e inexactos —frecuentemente citados por medios de comunicación convencionales para dramatizar la magnitud de la catástrofe— que denuncian entre 40.000 y 70.000 personas desaparecidas. Los analistas enfatizan que una simple revisión de estas plataformas revela una total falta de mecanismos de verificación y una alta duplicidad de registros, lo que socava gravemente su credibilidad como fuentes fiables.

Refugio, atención médica y ayuda

humanitaria Hasta la fecha, el recuento oficial confirma 10.571 personas heridas. El número de personas directamente afectadas es de 15.866, que actualmente están siendo acogidas en 14 campamentos temporales en el estado de La Guaira y en otros 55 campos distribuidos por Caracas, Miranda y otras regiones afectadas.

Rodríguez señaló que el número de ciudadanos que reciben atención integral, incluidos los hospitalizados y refugiados, asciende a 28.380, mientras que el número total de familias atendidas alcanza las 80.870. Para apoyar a las comunidades dentro de la zona de desastre, las autoridades han distribuido 3,2 millones de litros de agua potable y más de 700.000 toneladas de ayuda humanitaria internacional.

El líder chavista explicó que en Caraballeda, la mayoría de las estructuras derrumbadas eran viviendas vacacionales, mientras que en Catia La Mar, el impacto sísmico afectó principalmente a edificios residenciales permanentes.

Línea

de ayuda psicológica La línea de ayuda 0-800-AYUDA-01 ha recibido 410 llamadas. De estas consultas, el 39% se trató de casos graves de malestar psicológico o psiquiátrico, incluyendo trastornos del estado de ánimo, estrés postraumático, insomnio, ansiedad, angustia, tristeza, duelo, confusión y letargo. “Estas son consecuencias naturales para las personas que sobrevivieron a una calamidad de esta magnitud”, afirmó Rodríguez.

Restauración de servicios y comunicaciones

La red eléctrica en La Guaira está casi completamente restaurada, informó el legislador. En cuanto a las telecomunicaciones, la interconexión en la región se ha recuperado significativamente, con capacidades de servicio operando de la siguiente manera:

• Cantv: 70%;

• Digitel: 64.15%;

• Movistar: 26.86%;

• Movilnet: 24%.

Inspecciones de daños estructurales

Francisco Garcés, presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de la Habitabilidad de Viviendas Afectadas, informó que ingenieros altamente cualificados ya están impartiendo formación especializada para permitir que ingenieros y arquitectos locales realicen evaluaciones estructurales de edificios dañados por el terremoto. Explicó que se trata de una iniciativa organizada coordinada junto a universidades nacionales, el Colegio de Ingenieros y diversas entidades públicas.

La estrategia inmediata consiste en construir una base de datos completa para reclutar profesores, graduados y estudiantes que se gradúan con los perfiles técnicos necesarios para unirse a las brigadas de inspección de daños. Esto se acompaña de cursos técnicos rápidos sobre protocolos de inspección post-terremoto. Durante la fase inicial de priorización, estos profesionales se centrarán exclusivamente en instalaciones críticas, incluidos hospitales, parques de bomberos, centros de protección civil y refugios temporales.

Junto al trauma sufrido por decenas de miles de venezolanos directamente afectados, los residentes de las zonas más afectadas se enfrentan ahora a la difícil decisión de si es seguro regresar a sus hogares, junto con el desafío de abordar los daños estructurales internos.

El lunes, Garcés publicó un vídeo con detalles sobre la primera evaluación realizada en un proyecto de vivienda social construido por la Revolución Bolivariana, situado frente al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Indicó que, tras varias horas de evaluación exhaustiva por 22 inspectores, la comisión determinó que los edificios no sufrieron daños estructurales. Garcés también ofreció instrucciones altamente educativas sobre cómo los equipos técnicos evalúan sistemáticamente los daños estructurales en infraestructuras residenciales.