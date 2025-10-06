Bad Bunny llevará su estilo de trap latino y reggaetón al escenario más grande de la NFL el próximo año: el ganador del Grammy encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Apple Music en el norte de California.
La NFL, Apple Music y Roc Nation anunciaron el domingo que Bad Bunny liderará las festividades del medio tiempo desde el Levi’s Stadium el 8 de febrero en Santa Clara, California.
La selección de la superestrella puertorriqueña llega en medio de otro momento definitorio en su carrera: acaba de concluir una histórica residencia en Puerto Rico este mes que atrajo a más de medio millón de fanáticos y lidera todas las nominaciones en los Latin Grammys en noviembre. Se ha convertido en uno de los artistas más escuchados del mundo con álbumes como “Un Verano Sin Ti”, un LP completamente en español.
“Lo que siento va más allá de mí mismo”, dijo Bad Bunny en un comunicado. “Es por aquellos que vinieron antes de mí y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el SHOW DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL”.
El fundador de Roc Nation, Jay-Z, afirmó en un comunicado que lo que Bad Bunny “ha hecho y sigue haciendo por Puerto Rico es realmente inspirador. Nos sentimos honrados de tenerlo en el escenario más grande del mundo”.
El artista de 31 años, nacido como Benito Antonio Martínez Ocasio, ha ganado tres Grammys y 12 Latin Grammys. Se ha convertido en un embajador global de la música latina, ha protagonizado películas como “Bullet Train”, “Caught Stealing” y “Happy Gilmore 2”, y ha colaborado con las principales casas de moda. Entrará a los Latin Grammys como el principal nominado con 12, destronando al productor y compositor Édgar Barrera.
Roc Nation y el productor ganador del Emmy Jesse Collins serán los co productores ejecutivos del espectáculo de medio tiempo. Hamish Hamilton será el director.
El año pasado, Kendrick Lamar brilló con la invitada SZA en Nueva Orleans, estableciendo el récord del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl más visto con 133,5 millones de espectadores. Su actuación superó la audiencia del espectáculo de Michael Jackson en 1993.
ICE planea acosar a Bad Bunny en el Super Bowl
El Departamento de Seguridad Nacional de Donald Trump , que nunca está dispuesto a arruinar un buen momento, planea invadir la actuación de Bad Bunny en el entretiempo del Super Bowl LX , prometió hoy la mano derecha de la secretaria del DHS, Kristi Noem.
“No me importa si es un concierto de Johnny Smith, Bad Bunny o cualquier otro”, le dijo Corey Lewandowski a Benny Johnson en su podcast el miércoles sobre el gran partido de febrero. “Vamos a aplicar la ley en todas partes. Vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses. Es una directiva del presidente. Si estás en este país sin documentos, hazte un favor: vete a casa”.
Lewandowski, cuya estrella a menudo sube y baja en el mundo de Trump, prosiguió con una dura crítica al superestrella del trap latino en The Benny Show : “No hay ningún lugar donde se pueda dar refugio a quienes están en este país sin documentos. Ni el Super Bowl ni ningún otro lugar. Los encontraremos. Los arrestaremos. Los internaremos en un centro de detención y los deportaremos. Así que sepan que esa es una situación muy real bajo esta administración, completamente contraria a lo que solía ser”.
No está claro si el antiguo jefe de campaña de Trump y asesor cercano de Noem conocía la reciente promesa de Bad Bunny de no hacer una gira por Estados Unidos este año por temor a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los agentes enmascarados del “maldito ICE “ atacaran a los fans en sus conciertos. Sin embargo, Lewandowski sin duda se puso la gorra de crítico musical MAGA cuando se trató del puertorriqueño ganador de múltiples premios Grammy y número uno en las listas de éxitos.
“Es tan vergonzoso que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar mucho a Estados Unidos para representarlos en el partido de entretiempo”, le dijo el miembro del personal a Johnson sobre el artista hispanohablante nacido con el nombre de Benito Antonio Martínez Ocasio.
La NFL no respondió a la solicitud de Deadline de comentarios sobre las amenazas de Lewandowski a ICE.