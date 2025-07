Por Mariella Godinez-Muñoz de Hoy Wisconsin Today TV

MILWAUKEE, WI — El sábado fue el gran cierre de Summerfest 2025. Durante tres fines de semana miles de asistentes disfrutaron de 9 días de música y 600 artistas además de comida, bebidas y mucha diversión. El Festival se celebra anualmente en Milwaukee, Wisconsin, y recibe a más de 1,3 millones de visitantes cada año y se celebra en el Maier Festival Park.

En la última noche de cierre se presentaron en el escenario The Lumineers, Hippo Campus, The Warning and Baby Metal por mencionar algunos artistas.

De acuerdo a los asistentes The Lumineers no podrían haber elegido un mejor invitado especial para su actuación en Amp: que ¡Hippo Campus, los nativos del Medio Oeste!

Si usted fue a Summerfest esa noche, esperamos que no se haya perdido la oportunidad de ver a dos de las bandas de rock lideradas por mujeres más electrizantes del momento: The Warning y Babymetal. Mi prima y varias de nuestras amistades estaban locos por verlas, ya que estamos acostumbrados a ver bandas de metal masculinas y ellas son la excepción ya que trajeron una energía electrizante y única, y representan al talento femenino y demostrando su talento al ser únicas en este género musical.

Fue increíble escuchar los gritos de los asistentes Cuando The Warning llegó al Briggs & Stratton Big Backyard, se convirtió en un set intenso y lleno de energía rockera. Ellas son dos hermanas auténticas: puras, apasionadas y con una fuerza increíble en directo.

Mientras que Babymetal se apoderó de los escenarios de Uline Warehouse y Miller Lite Oasis para ofrecer su mezcla característica de heavy metal y J-Pop.

Ambos conciertos eran tan prometedores que para muchos había que tirar una moneda al aire y elegir entre cara o cruz ya que fueron grandes espectáculos e inolvidables, que quedarán en la memoria y grabados en videos de celulares de muchos! Que ahora podrán decir estuve ahí en persona y la vi, me encantaron y quiero verlas de nuevo. Y que pasarán a la historia tras generación tras generación, como nunca olvidaremos a KISS cuando vino a summerfest hace varios años.

Cada año el festival más grande del mundo Summerfest celebra el día de la música Latina, y se llevó a cabo el 28 de junio. Muchos visitantes de todas las edades y nacionalidades se dieron cita en el escenario del Aurora HealthCare donde se presentaron la La Orquesta SalSoul una orquesta que en lo personal me encanta por su ritmo y sabor, también se presentó Junior Rivera y su Orquesta poniendo a bailar a muchos, J Torres uno de nuestros artistas locales que nos representa en la comunidad y El grupo Internacional Grupo Manía al cual tuve la oportunidad entrevistar a los inicios de su carrera y siguen siendo uno de los preferidos del público con un lleno total, y que pusieron a muchos a bailar.

Y para poner una cherry arriba del helado la orilla del lago de Milwaukee estuvo abarrotada durante los últimos tres fines de semana, con miles de personas acudiendo al Gran festival anual. Summerfest, conocido como “El Festival de Música Más Grande del Mundo”, atrae a visitantes de todo el mundo cada año.

Muchas familias, grupos de amigos y visitantes visitan el festival temprano para disfrutar de los vendedores y actividades gratuitas, regalos y para evitar la masa de personas mientras que otros llegan tarde para disfrutar de los conciertos y bebidas. La sorpresa que se llevaron muchos cuando estaban en el Sky Glider, y miraron hacia abajo y notaron un alboroto había docenas de asistentes al festival que rápidamente comenzaron a lanzarse puñetazos e iniciar una pelea.

Otros simplemente iban caminando cuando se percataron de las peleas.

Las imágenes se han vuelto virales en social media y en varios medios de comunicación y muchos no podían creerlo. Normalmente escuchamos hablar de estas cosas o vemos que otras personas las publican, pero participar y verlo con nuestros propios ojos es realmente increíble, y de película dijeron algunos testigos presenciales.

La policía de Milwaukee confirmó que respondió a varias peleas el 5 de julio y expulsó a 21 personas del festival. Las autoridades del Summerfest informaron que también estaban al tanto de otro altercado el 28 de junio, que fue rápidamente controlado.

Milwaukee World Festival Inc. envió un comunicado de prensa sobre las peleas, y dijo lo siguiente: “La seguridad y el bienestar de nuestros fans, artistas, personal, socios y proveedores son las principales prioridades del Summerfest. Las autoridades del Summerfest revisan y actualizan continuamente los protocolos de seguridad y toman las medidas necesarias para mantener un entorno seguro y agradable para todos los asistentes. El Summerfest se compromete a brindar una experiencia positiva para todos”. El equipo de seguridad del Summerfest, en colaboración con el Departamento de Policía de Milwaukee, vigila activamente el recinto del festival. Todos los asistentes al Summerfest están sujetos a controles de seguridad, que incluyen detectores de metales e inspección de bolsos, para garantizar la seguridad de todos los asistentes “.

Recuerde que ya el Summerfest se está preparando para su festival el próximo año e iniciará la selección de artistas. En lo personal tengo 25 anos de disfrutar de el festival más grande del mundo y al ver a mis hijos y su amigos asistir a los concierto me doy cuenta que la pasión y el amor por la música nos une a todos en un mismo lugar y nos hemos convertido en parte de la historia y que se transmite por generación en en degeneración. Nos vemos en Summerfest 2026!