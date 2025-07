CNN

Los ataques militares estadounidenses contra tres instalaciones nucleares de Irán el pasado fin de semana no destruyeron los componentes centrales del programa nuclear del país y probablemente sólo lo retrasaron meses, según una primera evaluación de inteligencia estadounidense que fue descrita por siete personas informadas al respecto.

La evaluación, que no se había publicado previamente, fue elaborada por la Agencia de Inteligencia de Defensa, el brazo de inteligencia del Pentágono. Se basa en una evaluación de daños en combate realizada por el Comando Central de EE. UU. tras los ataques estadounidenses, según una de las fuentes.

El análisis de los daños a las instalaciones y el impacto de los ataques en las ambiciones nucleares de Irán está en curso y podría cambiar a medida que se disponga de más información. Sin embargo, los hallazgos preliminares contradicen las reiteradas afirmaciones del presidente Donald Trump de que los ataques “destruyeron total y completamente” las instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también declaró el domingo que las ambiciones nucleares de Irán “han sido destruidas”.

Dos de las personas familiarizadas con la evaluación afirmaron que las reservas de uranio enriquecido de Irán no fueron destruidas. Una CNN Los ataques militares estadounidenses contra tres instalaciones nucleares de Irán el pasado fin de semana no destruyeron los componentes centrales del programa nuclear del país y probablemente sólo lo retrasaron meses, según una primera evaluación de inteligencia estadounidense que fue descrita por siete personas informadas al respecto. La evaluación, que no se había publicado previamente, fue elaborada por la Agencia de Inteligencia de Defensa, el brazo de inteligencia del Pentágono. Se basa en una evaluación de daños en combate realizada por el Comando Central de EE. UU. tras los ataques estadounidenses, según una de las fuentes. de ellas afirmó que las centrifugadoras están prácticamente intactas. Otra fuente indicó que, según la inteligencia, el uranio enriquecido fue trasladado fuera de las instalaciones antes de los ataques estadounidenses.

“Por lo tanto, la evaluación (de la DIA) es que Estados Unidos los retrasó quizás unos pocos meses, como máximo”, agregó esta persona.

La Casa Blanca reconoció la existencia de la evaluación, pero dijo que no estaba de acuerdo con ella.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a CNN: «Esta supuesta evaluación es completamente errónea y fue clasificada como ‘alto secreto’, pero aun así fue filtrada a CNN por un desconocido anónimo de bajo nivel en la comunidad de inteligencia. La filtración de esta supuesta evaluación es un claro intento de denigrar al presidente Trump y desacreditar a los valientes pilotos de combate que llevaron a cabo una misión impecablemente ejecutada para aniquilar el programa nuclear iraní. Todos sabemos lo que ocurre cuando se lanzan catorce bombas de 13.600 kilos con precisión sobre sus objetivos: aniquilación total».

Trump, quien se encuentra en los Países Bajos asistiendo a la cumbre de la OTAN de esta semana, refutó el informe de CNN en una publicación de Truth Social. “Uno de los ataques militares más exitosos de la historia”, escribió Trump en la publicación en mayúsculas, y añadió: “¡Las instalaciones nucleares de Irán están completamente destruidas!”.

Hegseth, quien también está en la cumbre de la OTAN, dijo el miércoles que la evaluación era “un informe de alto secreto; era preliminar; era de baja confiabilidad”; y agregó que había motivos políticos detrás de su filtración y que se estaba llevando a cabo una investigación del FBI para identificar al filtrador.

El ejército estadounidense afirmó que la operación se desarrolló según lo previsto y que fue un “éxito abrumador”.

Aún es pronto para que Estados Unidos tenga una visión completa del impacto de los ataques, y ninguna de las fuentes describió cómo se compara la evaluación de la DIA con la de otras agencias de inteligencia. Estados Unidos continúa recopilando información, incluso de Irán, mientras evalúa los daños.

Israel había estado atacando instalaciones nucleares iraníes durante los días previos a la operación militar estadounidense, pero afirmó necesitar las bombas revientabúnkeres estadounidenses de 13.600 kg para finalizar la operación. Si bien los bombarderos B-2 estadounidenses lanzaron más de una docena de bombas sobre dos de las instalaciones nucleares, la planta de enriquecimiento de combustible de Fordow y el complejo de enriquecimiento de Natanz, estas no eliminaron por completo las centrifugadoras ni el uranio altamente enriquecido de las instalaciones, según fuentes familiarizadas con la evaluación.

En cambio, el impacto en los tres sitios —Fordow, Natanz e Isfahán— se limitó principalmente a las estructuras superficiales, que sufrieron graves daños, según las fuentes. Esto incluye la infraestructura eléctrica de los sitios y algunas de las instalaciones superficiales utilizadas para convertir el uranio en metal para la fabricación de bombas.

La evaluación israelí del impacto de los ataques estadounidenses también halló menos daños en Fordow de lo previsto. Sin embargo, las autoridades israelíes creen que la combinación de acciones militares estadounidenses e israelíes en múltiples instalaciones nucleares retrasó dos años el programa nuclear iraní, suponiendo que puedan reconstruirlo sin impedimentos, algo que Israel no permitiría. Sin embargo, Israel también había declarado públicamente, antes de la operación militar estadounidense, que el programa iraní se había retrasado dos años.

Hegseth también declaró a CNN: «Basándonos en todo lo que hemos visto —y lo he visto todo—, nuestra campaña de bombardeos anuló la capacidad de Irán para crear armas nucleares. Nuestras enormes bombas impactaron exactamente en el punto preciso de cada objetivo y funcionaron a la perfección.