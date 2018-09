Juanma López en la esquina de Jayson “La Maravilla” Vélez

De cara a su pelea de este sábado contra Orlando ‘El Fenómeno’ Cruz (25-6-2, 13KO’s), Jayson ‘La Maravilla’ Vélez (26-5-1, 18KO’s) sumó a su equipo de trabajo al ex doble campeón mundial, Juan Manuel ‘Juanma’ López, se informó hoy mediante comunicado de prensa.

“Estoy bien contento de poder tener a ‘Juanma’ en mi esquina”, dijo el púgil junqueño, quien entrena bajo las instrucciones de William Cruz. “Es algo bien importante, ya que él es un hombre con mucha experiencia a nivel mundial. Fue dos veces campeón del mundo, protagonizando batallas memorables. Realmente es un honor. Aquí entre nosotros, es un experto en el vendaje, y tendrá la responsabilidad de cuidar mis puños. Adicional, estará como ‘cutman’, que es otra labor que realiza a perfección. Se probó hace poco y no tiene nada que envidiarle a los que llaman los ‘mejores’. Este sábado tendré una esquina de excelencia con William Cruz, ‘Juanma’ López, Abner Ramos y Ely Montañez”, dijo Vélez en declaraciones escritas.

pelea contra El Fenómeno será en el Coliseo Rafael G. Amalbert de Juncos.

Juanma y La Maravilla fueron rivales tan reciente como en marzo pasado, cuando el excampeón cayó en 12 asaltos ante el joven prospecto. De ese duelo, se indicó en el comunicado, nació una amistad que han descrito como ‘química perfecta’.

“Aunque todavía estoy activo como boxeador, he comenzado a trabajar como entrenador con varios boxeadores”, manifesto López. “Son 26 años de carrera en el boxeo, incluyendo desde que comencé como aficionado. Esa experiencia que he adquirido en tantos años es lo que quiero transmitir a todos estos peleadores jóvenes y veteranos que soliciten mi ayuda. El sábado en Juncos tendré el privilegio de ‘debutar’, como quien dice, como entrenador. Subiré a mi pupilo Jean Carlos Cabral y estaré en la esquina de Jayson en su combate ante ‘Fenómeno’. Agradecido con William Cruz por valorar mi trayectoria en el boxeo. Hemos desarrollado una química perfecta. Nos entendemos y trabajamos mano a mano de manera excelente. Este sábado en Juncos será una noche bien especial”.

López regresará al cuadrilátero el 10 de noviembre en Miami.

Sobre la pelea entre Cruz y Vélez, cree que “La Maravilla” saldrá victorioso por la vía rápida.

“Orlando Cruz es un gran peleador, a quien consideraba mi amigo, y digo consideraba porque un amigo no se mofa de otro amigo”, expresó. “El dice que Jayson Vélez no ha peleado con nadie, osea que yo no soy nadie para él. También dijo que yo hablo en curcivo, intentando mofarse, pero está bien desubicado. Yo soy un peleador de mucho más renombre que él y he sido dos veces campeón del mundo de un organismo reconocido, no como él. Este 22 de septiembre, toda esa experiencia mía se la voy a transmitir a Jayson para que logre una contundente victoria. No solamente ganar, sino ganar por nocáut. No tengo duda, Jayson Vélez debe estar noqueando a Orlando Cruz en nueve o diez asaltos”.