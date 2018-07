Ola de reacciones tras GoFundMe del atleta Ryan Sánchez Estrada

“Me quedé sorprendida por los reclamos que está haciendo”, dijo la presidenta del Copur.

El atleta puertorriqueño Ryan Sánchez Estrada generó una ola de reacciones luego de haber compartido en las redes sociales que estaba iniciando una campaña de recaudación de fondos para poder continuar sus entrenamientos de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

El competidor de los 800 metros lisos publicó en Facebook que había creado una cuenta GoFundMe.

“Soy atleta nacional de Puerto Rico. Soy del deporte de atletismo y hago el evento de los 800 metros. Por este medio pido una pequeña aportación para poder cubrir gastos de suplementos, zapatillas de entrenamiento, zapatillas de competencia, equipo de entrenamiento, dietas y gastos de viajes”, expuso Sánchez Estrada en su queja.

El pasado marzo, el corredor fue agregado a la Junta de Atleta a Tiempo Completo que administra el Departamento de Recreación y Deportes (DRD). Además de Sánchez, la judoca Melissa Mojica fue becada para así aumentar a 32 el total de atletas que reciben algún tipo de ayuda económica.

“Ya que el DRD y sistema Ana G Méndez, que es mi sistema universitario, no me pagan lo que me corresponde para poder cubrir mis gastos deportivos, he abierto el GoFundMe para que puedas cooperar conmigo y ayudarme en mi preparación a los juegos Centroamericanos Barranquilla 2018, los cuales están a menos de 20 días”, agregó Sánchez.

Sara Rosario, presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), reaccionó al pedido del joven atleta.

“Me quedé sorprendida por los reclamos que está haciendo que puedo entender son justos. Como Comité Olímpico le hemos provisto de todo lo que podemos. (Sánchez) es de los pocos atletas juveniles que, sin haber ganado una medalla y no haber ido a un evento del Copur que se le está proveyendo una ayuda económica”, dijo Rosario.

“Puedo entender que su reclamo es ante la desesperación que tiene por la ayuda que le dará el DRD, pero los procesos en el gobierno se demoran un poco. Si él tiene alguna necesidad especial y nunca he hecho alguna expresión de tener una necesidad urgente que tenga. Si la tiene la podemos mirar y atender”, agregó.

Incluso, la máxima líder deportiva a nivel local lamentó la manera y el foro que Sánchez escogió para transmitir sus quejas.

“Nosotros estamos trabajando con toda una delegación y escasos recursos. Se puede malinterpretar que no lo hemos ayudado, que no estamos contando con él cuando no es así. Entiendo que no es la forma. Hay muchas maneras de llevar el mensaje. No conozco el trasfondo de su situación, pero es incómodo porque comienzan a decir que no lo estamos ayudando sin conocimiento de causa. Entre todos los mensajes positivos que queremos llevar, esto no nos ayuda”, concluyó Rosario.