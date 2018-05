Pierde Mónica Puig en el Abierto de Madrid

MADRID — Petra Kvitova doblegó hoy a la tenista boricua Mónica Puig para avanzar a la tercera ronda del Abierto de Madrid.

Por primera vez en su carrera, la checa Kvitova finalmente pudo cantar victoria frente a la puertorriqueña Puig, imponiéndose 6-3, 7-6 (8). La décima del ranking mundial venía de ser profeta en su tierra el título del Abierto de Praga y mantiene una racha de siete victorias en el circuito.

Kvitova había perdido ante Puig en los dos previos entre ambos en 2016. Uno incluyó la derrota en las semifinales del torneo de tenis de los Juegos Olímpicos de Río, en el que Puig le dio a Puerto Rico su primera medalla de oro en la historia de las justas.

Luego de cometer dos doble faltas seguidas en el desempate tras una interrupción por culpa del disc jockey del torneo, Kvitova sirvió su noveno ace del partido y selló la victoria con un forehand.

Asimismo, la bicampeona vigente Simona Halep despachó a Elise Martens. La rumana Halep dio cuenta 6-0, 6-3 de Elise Martens para su 14ta victoria seguida en Madrid.

Mertens, 16ta del ranking, nunca pudo entrar en ritmo en la cancha principal de la Caja Mágica y terminó con 31 errores no forzados y cinco doble faltas. La belga venía de hilvanar una racha de 13 victorias, con títulos en Marruecos y Suiza. También conquistó un título en Hobart y alcanzó las semifinales del Abierto de Australia, donde perdió ante la eventual campeona Caroline Wozniacki.

La rival de turno de Halep será la checa Kristyna Pliskova, quien venció a la española Sara Sorribes Tormo por 7-5, 6-2.

En el cuadro masculino, el argentino Leonardo Mayer superó 6-3, 6-4 al italiano Fabio Fognini para sortear la primera ronda.

Además, el canadiense Denis Shapovalov acumuló 38 winners para vencer 7-6 (5), 4-6, 6-4 al francés Benoit Paire en más de dos horas en un duelo de la segunda ronda.

