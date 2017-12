Prichard Colón da muestras de mejoría

La familia compartió dos vídeos en los que el exboxeador simula correr bicicleta.

El exboxeador Prichard Colón sigue dando muestras de mejoría física, tras estar postrado en una cama en estado comatoso a consecuencia de los golpes que recibió durante una pelea en octubre de 2015.

En unos vídeos compartidos este miércoles por su progenitora, Nieves E. Colón, en la red social Facebook, se puede observar al joven mientras recibe unas terapias físicas en el centro de rehabilitación Brooks, en Jacksonville, Florida. La familia se mudó a ese estado para darle seguimiento a su recuperación.

En el primer corto, un terapista acomoda al exdeportista en un aparato que simula el movimiento de una bicicleta, mientras se escucha una voz de mujer que explica el tipo de tratamiento que recibirá.

“Va a correr bicicleta con las manos y con los pies. Le están preguntando cuando intenso lo quiere, y él contesta que sí”, expresa la mujer en la grabación que dura unos 40 segundos.

En el segundo vídeo, de un minuto y 20 segundos, el orocoveño pedalea mientras es asistido por el terapista.

“Muy bien, Prichard. Esto es something new for you, papi. ‘That’s good. That’s good. You’re doing okay, good. Let’s me see the monitor. Está corriendo bicicleta el Prichard después de tanto tiempo”, agrega la mujer.

En ambos vídeos, Prichard responde con su cabeza y con su rostro a las preguntas y los comentarios que le hacen.

Esta no es la primera vez que los familiares del exatleta cuelgan en sus perfiles de Facebook imágenes de su proceso de recuperación. De hecho, en julio publicaron un vídeo en el que el joven golpeaba una guanteleta, tal y como hacen los boxeadores.

El 17 de octubre de 2015, Prichard recibió varios golpes en la nuca durante su combate ante el estadounidense Terrel Williams que le provocaron daños cerebrales. De hecho, estuvo bajo un coma inducido mientras era estabilizado.

Por su parte, Williams estuvo dos años sin pelear. Volvió a los ensogados el pasado 17 de noviembre, cuando le ganó por nocaut al nicaragüense Rosemberg Gómez. En ese momento, el padre del exboxeador, Richard Colón, interrumpió sorpresivamente el pesaje oficial para pedir que Williams no volviera a pelear.