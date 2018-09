Anuel pide perdón por la “estupidez” que grabó

La exmodelo de televisión Noris Díaz, mejor conocida como La Taína, reaccionó esta tarde en el programa Dando candela a las controversiales liricas del trapero Anuel AA en su más reciente tema “Intocable-Tiraera a Cosculluela”.

“Sigue clavando patos en la cabina, que te va a dar sida como a la puerca de Taína”, dice el trapero en la canción, lo que provocó la indignación de Taína y muchas otras personas portadoras y no portadoras del virus que causa el sida.

“Ayer él me derrumbó mi corazón, yo me siento tan impotente, pero tan impotente, el tocó algo que no podía tocar y lo hizo”, expresó entre lágrimas Taína, mientras recibía el apoyo del resto de presentadores del programa.

“Yo no lo conozco, yo no sabía ni quien era él, yo no lo puedo llamar a él artista, porque para mí eso no es artista”, dijo la también locutora sobre Anuel AA.

“Cuando yo hablo de mi condición lo hago por muchas cosas, primero porque quería salir de una cárcel que yo me sentía, quería identificarme con otras personas y que otras personas se identificaran conmigo y poder ayudar a otras personas”, narró sobre su experiencia de vivir con el virus.

Díaz advirtió a Anuel, cuyo verdadero nombre es Emmanuel Gazmey Santiago, que “cuando tu tocas la parte de las personas que tienen VIH tocaste un mundo totalmente diferente a lo que tú has vivido, y obviamente hay cosas que tienen consecuencia, hay muchas cosas que tienen consecuencias, uno tiene que cada vez que se va a expresar, tienes que pensar qué vas a hablar, qué vas a decir y el por qué, y tener las bases y el fundamento y saber lo que te puede esperar eventualmente”.

“Grabé to’ eso sin pensar”

Luego de las expresiones de Taína, la producción del programa Dando candela anunció que el rapero reaccionaría a través de un vídeo.

“Quiero pedirle perdón a la Taína porque le falté el respeto en la canción. Dije lo del sida y esa canción yo la grabé bien aborrecío, lleno de odio y en verdad yo soy un loco y grabé to’ eso sin pensar en las consecuencias que iban a traer… y quiero pedirle perdón a Taína. Yo nunca la he conocido, nunca y nunca he sabido el tipo de persona que es. Y por eso fue que ni pensé cómo se iba a sentir cuando grabé la estupidez esa que grabé”, dijo el rapero, quien salió de prisión el pasado 13 de mayo tras dos años encarcelado por posesión de armas de fuego.

“Jamás humillaría a una persona que tiene sida, a los homosexuales que me están viendo, jamás, a mí no me interesa quien es homosexual y quien no, respeto sus vidas. Todo lo que yo estaba diciendo era hacia esa persona que esa canción es hacia esa persona que yo estaba hablando… yo sé que se malinterpretó porque las cosas que dije fueron bien fuertes y ofendí a un montón de personas, no sabía hasta que vi la reacción del público. Yo soy un hombre y pido perdón. Jamás, tengo algo en contra de los homosexuales, no soy homofóbico, jamás humillaría a un homosexual, le pido perdón a Taína con todo el respeto del mundo. Y a todas esas personas que tienen sida que se sienten ofendidas, jamás yo les faltaría el respeto”, recalcó el trapero.

Más temprano, y a raíz de la canción, se informó a través de un comunicado que el productor Paco López, presidente de No Limit Entertainment, canceló el concierto de Anuel AA pautado para el sábado, 12 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico.