Abel Nazario seguirá como senador a pesar de imputaciones de fraude federal

Tras acusaciones federales de fraude, el senador Abel Nazario Quiñones no deja su escaño en la Legislatura, anunció hoy en una conferencia de prensa en el Senado.

En sus expresiones le acompañó el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz.

Con esta decisión, Nazario Quiñones reta el pedido del gobernador Ricardo Rosselló Nevares quien le solicitó, tras el arresto, la renuncia al legislador.

“Soy como el águila, renaceré… Abel nunca ha robado nada, nunca me he apropiado de fondos públicos o privados… Esas cosas pasan, sino no estuviera aquí”, expresó el legislador.

No obstante, sí salió del caucus del Partido Nuevo Progresista y a sus comisiones en la cámara alta.

“Estoy convencido de mi plena inocencia”, aseguró.

Esta mañana, el ahora expresidente de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado fue arrestado en su apartamento por agentes del FBI.

De acuerdo con la jefa de la fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, Nazario –cuando fungía como alcalde de Yauco– obligó a empleados municipales a trabajar sin paga.

Aunque se le dio la oportunidad, mediante un acuerdo con el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, de pagarle a 177 empleados cerca de $600,000, el entonces alcalde no lo hizo.

Es por esto que el miembro del Partido Nuevo Progresista fue acusado de 30 cargos por prestar declaraciones falsas al gobierno federal y nueve cargos por fraude electrónico.

“Yo soy un gladiador, yo vengo de abajo. Lo que yo me he ganado, me lo he ganado con esfuerzo… Voy a estar bien, créanme que voy a estar bien”, sostuvo.

Nazario resultó electo como alcalde del municipio sureño en las elecciones de 2000, donde se desempeñó por 16 años.

En los comicios de 2016, venció en primarias para ser senador por acumulación, puesto que también ganó en las elecciones generales.

“El PNP actuó, el gobernador como este servidor actuamos. Actuamos con celeridad. Este caso seguirá su curso”, expresó el presidente del Senado.

Según el Senado, Nazario nació en Massachusetts. Llegó a Yauco a solo meses de nacido, donde se crio. Tiene un bachillerato en ciencias políticas e historia y una maestría en justicia criminal, ambos de la Universidad Interamericana.