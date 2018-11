The Home Depot Foundation destinará hasta $500,000 para ayudar a damnificados por incendios forestales en California

November 20, 2018

ATLANTA, 16 de noviembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — The Home Depot Foundation (Fundación The Home Depot) anunció hoy que destinará hasta $500,000 para colaborar con las iniciativas de ayuda a los damnificados por los incendios forestales en California. Con esta cifra, su compromiso de ayuda en caso de desastres en 2018 llega a al menos $4.8 millones, destinados a zonas impactadas por incendios, huracanes e inundaciones a lo largo del año.

“Nos solidarizamos con todas las personas y comunidades afectadas por la devastación en California”, dijo Shannon Gerber, directora ejecutiva de The Home Depot Foundation. “Seguiremos trabajando con organizaciones en las zonas afectadas para ofrecer ayuda de emergencia a estas comunidades en este momento tan difícil”.

The Home Depot Foundation ofrecerá ayuda en colaboración con varios socios sin fines de lucro que trabajan activamente para ayudar a los residentes de California, incluida la Cruz Roja Americana y Convoy of Hope. Además, el programa de asistencia al empleado de The Home Depot, The Homer Fund, seguirá ofreciendo ayuda financiera de emergencia a los empleados afectados por esta tragedia.