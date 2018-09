Blasey Ford, la mujer que acusó a Kavanaugh solicita investigación al FBI antes de testificar

La mujer que acusó a Brett Kavanaugh –el candidato propuesto por el presidente Donald Trump para ocupar un cargo en la Corte Suprema estadounidense– de haber intentado violarla décadas atrás solicitó al FBI que investigue sus acusaciones antes de que ella concurra a testificar ante el Senado. El presidente del Comité Judicial del Senado de Estados Unidos, Chuck Grassley, había invitado a la mujer, la doctora Christine Blasey Ford, y a Kavanaugh a testificar el lunes. En una carta dirigida a Grassley, los abogados de Blasey Ford escribieron: “Mientras la vida de la Dra. Ford daba un vuelco, usted y su equipo programaban una audiencia pública para que ella testifique en la misma mesa que el juez Kavanaugh, frente a dos docenas de senadores estadounidenses, en televisión nacional, para que reviva este incidente traumático y desgarrador”. Más adelante, la carta revela que Christine Blasey Ford recibió múltiples amenazas de muerte en los días recientes, y que se vio obligada a mudarse de su hogar. Durante la noche del martes, una de sus abogadas, Lisa Banks, habló en la cadena de noticias CNN.

Lisa Banks expresó: “Francamente, hablar sobre la audiencia del lunes sería precipitado, porque ella acaba de hacer su acusación. [La hizo] hace solo 48 horas. Desde ese momento ha recibido mensajes de odio y amenazas de muerte, y ha sido víctima de acoso. De modo que ha pasado este tiempo intentando resolver cómo rearmar su vida, protegerse y cuidar de su familia. Y aunque se trata de una acusación grave, no se ha hecho ninguna investigación”.

El martes por la noche, el senador Grassley sostuvo que no había motivos para postergar la audiencia, incluso si la doctora Christine Blasey Ford no testifica. Mientras tanto, Trump afirmó que no es necesario que el FBI investigue sus acusaciones.

*John Decker: “Para tal fin, ¿cuál sería el problema con que el FBI reabriera su investigación sobre los antecedentes del juez Kavanaugh? ¿Apoyaría tal cosa?”

Presidente Donald Trump: “No me molestaría, pero el FBI, como dijo John, no hace eso. Ese no es su trabajo”.

La senadora demócrata de California Dianne Feinstein respondió a los dichos del presidente con una publicación en Twitter: “Verificación de información: el FBI puede investigar las acusaciones de la doctora Blasey Ford como parte de su investigación de antecedentes. Es su trabajo. Decir que no es así es FALSO. El FBIinvestigó las acusaciones de acoso sexual de Anita Hill contra Clarence Thomas. También debería investigar esto”. El presidente Trump también defendió a Brett Kavanaugh, a quien describió como un “excelente caballero”.

El presidente Donald Trump expresó: “Honestamente, lamento mucho que [Brett Kavanaugh] esté pasando por esto. Me siento muy mal por él: este hombre no merece eso. Ya veremos qué sucede. Pero creo que él está a un nivel que pocas veces presenciamos, no solo en el gobierno sino en todos los aspectos de la vida. Honestamente, me siento terrible por él, por su esposa, una mujer increíble y adorable, y por sus hermosas hijas pequeñas. Me siento terrible por ellos”.

El presidente Trump no llamó por su nombre a quien acusó a Kavanaugh, sino que se refirió a ella simplemente como “la mujer”.