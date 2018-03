Gobernador Jay Inslee critica idea de Trump de armar a los docentes

Durante la reunión, el gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, se pronunció en contra de las propuestas del presidente Trump de armar a los docentes para impedir los tiroteos en masa.

El gobernador Jay Inslee declaró: “He escuchado a docentes del primer grado que no quieren ser los docentes de primer grado que portan armas. He escuchado a las fuerzas del orden público que han dicho que no quieren capacitar a los docentes como si fueran agentes del cumplimiento de la ley, lo que lleva unos seis meses. Ahora bien, creo que esta es una circunstancia en la que debemos escuchar, que los educadores deben educar, y no se les debe imponer esta responsabilidad de portar armas de fuego en las clases de primer grado. Ahora, entiendo que usted haya sugerido esto. Nosotros sugerimos cosas y, a veces, tras escuchar lo que opina la gente al respecto, tal vez esas cosas ya no suenan tan bien. Así que sugiero que aquí se necesita menos Twitter y más escuchar”.

Por otra parte, en Florida, el sheriff del condado de Broward, Scott Israel, enfrenta cada vez más pedidos de renuncia, debido a que su departamento no pudo detener el tiroteo en masa en la escuela secundaria, entre otras cosas al no tomar en serio decenas de denuncias telefónicas sobre el agresor Nikolas Cruz, respecto del cual los habitantes de la zona habían expresado sus temores durante años. Uno de los ayudantes del sheriff, Scot Peterson, quien renunció cuando surgieron detalles de que había buscado refugio fuera de la escuela durante el tiroteo, ahora afirma que no ingresó a la escuela porque pensaba que el tiroteo estaba ocurriendo afuera.