‘Vamos a ofrecer empleo a migrantes centroamericanos’: López Obrador

El presidente electo destacó que a las personas que abandonan sus lugares de origen por necesidad ‘hay que darles oportunidades’ y no recurrir de manera directa a la deportación.

A partir del primero de diciembre de este año, el gobierno de la República otorgará visas de trabajo a migrantes centroamericanos.

La medida que busca disminuir la migración irregular hacia América del Norte fue anunciada este miércoles por Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México después de reunirse en privado con el gobernador de esta entidad, Francisco García Cabeza de Vaca por espacio de dos horas en el palacio de Gobierno de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Desde la óptica del futuro presidente mexicano, a las personas que abandonan sus lugares de origen por necesidad “hay que darles oportunidades” y no recurrir de manera directa a la deportación.

De ahí, que además de las visas de trabajo por parte del futuro gobierno federal a los migrantes, México seguirá pugnando por concretar un acuerdo de “cooperación para el desarrollo” con el gobierno del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, expresó López Obrador en conferencia de prensa al destacar que sabe lo que ocurre con la caravana de migrantes en Centroamérica.

Se trata de dar opciones, de dar alternativas, de que quienes salen de sus pueblos en busca de trabajo, tengan oportunidades de trabajo; nosotros en México a partir del primero de diciembre vamos a ofrecer empleo a migrantes centroamericanos, ese es un plan de trabajo que tenemos, que el que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo, no atender el asunto sólo con deportaciones o medidas de fuerza”, explicó López Obrador.

En cuanto al acuerdo conjunto con los Estados Unidos para este mismo propósito, López Obrador aseguró que ya existen avances importantes, independientemente del acuerdo comercial que renovó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Lo ideal es que nadie se vea obligado a emigrar y si ya toman la decisión de salir de sus pueblos, tengan opciones, el plan nuestro de desarrollo son como cortinas para ir dando oportunidades de trabajo”, reiteró el presidente electo.

Aún no podemos decir que fracasó reforma energética

En el tema energético, Andrés Manuel López Obrador reveló que las empresas que recibieron los cien contratos para explotar petróleo en nuestro país “aceptaron el reto” de ofrecer resultados e incrementar la producción que se prometió en el pasado cuando se aprobó la reforma energética.

Tras reiterar que para este 2018 se aseguró a los mexicanos que se producirían 3 millones de barriles diarios de petróleo, sin que el objetivo se haya logrado, pues sólo se extrae un millón 800 mil barriles, el futuro presidente estimó que se hará una evaluación de lo que sí funciona en ese sector y de lo que es necesario cambiar y amerite la intervención de Petróleos Mexicanos.

Estamos evaluando, esto no es un asunto ideológico, político, es juicio práctico, si funciona lo que hicieron adelante, si no, pues tiene que intervenir Pemex, vamos a invertir para extraer petróleo porque no se puede permitir que se siga cayendo la producción, nos pondría en riesgo”, aclaró.

Vamos a esperar a que los cien contratos que se entregaron, den resultados, he hablado esto con las empresas y ellos han aceptado el reto, el desafío de que van a dar resultados; entonces vamos a esperar a que empiecen a producir”, detalló el presidente electo.

Recordó que en el sexenio del expresidente Felipe Calderón se hicieron contratos con la petrolera Repsol para la explotación de gas en el país y no hubo resultados.

Lo que sí les puedo decir – sin temor a equivocarme – es que desde la reforma energética a la fecha, con esos contratos no se ha extraído ni un sólo barril de petróleo, ¿les queda claro?, hasta ahora no ha dado resultados, pero todavía hay que esperar, no es de decir no sirvió, fue un fracaso, se engañó al pueblo”, estimó al afirmar que se acabaron los malos tratos para la nación.

Ya no van haber esos jugosos negocios para unos y malos negocios para la nación”, advirtió el presidente electo de México.

Finalmente, negó que en lo que va de la transición haya recibido algún tipo de amenaza del crimen organizado.