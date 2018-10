El poder saudí persiguió a feministas que luchaban por el derecho a conducir

Crece la indignación internacional por la impactante muerte del periodista saudí, columnista del periódico The Washington Post, Jamal Khashoggi. Mientras se siguen revelando detalles de su desaparición, hablamos con la periodista de investigación Sarah Aziza acerca del historial de Arabia Saudí en la persecución de la disidencia. Pocas semanas antes de que se levantara la prohibición a las mujeres para conducir vehículos, el gobierno saudí detuvo a muchas de las activistas feministas destacadas del país. Algunas de ellas llevaban décadas luchando por el derecho a conducir.

Para ampliar esta información, vea (en inglés) nuestra conversación con Sarah Aziza, que reporta desde Arabia Saudí para el Pulitzer Center for Crisis Reporting. Su más reciente artículo para el portal periodístico The Intercept se titula: “Jamal Khashoggi Wasn’t the First – Saudi Arabia Has Been Going After Dissidents Abroad for Decades” (Jamal Khashoggi no es el primero: Arabia Saudí viene persiguiendo la disidencia en el extranjero hace décadas).