Universal Pictures y ‘The Grinch de Dr. Seuss’ de Illumination roban la campaña navideña de Honda

November 20, 2018

TORRANCE, California, En asociación con Universal Pictures y The Grinch de Dr. Seuss de Illumination, Honda ha descubierto que su evento Happy Honda Days fue robado por The Grinch durante la programación televisiva del domingo, dejando un concesionario Honda vacío y difundiendo el descontento por toda la campaña navideña anual del fabricante de automóviles https://youtu.be/bw68wjjIJHE. The Grinch canceló el evento anual de ventas simplemente porque era demasiado feliz, y hoy, se ha apoderado del canal de Twitter de la marca (@Honda), donde comparte comentarios infelices, usando el hashtag #GrinchTakeover. Los aficionados querrán mantenerse al tanto para ver qué otros planes tenga The Grinch –o si Happy Honda Days se puede salvar.

The Grinch también está utilizando los canales de Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube de Honda para difundir el mensaje sobre su captura de Twitter.

“Por más cínico que pueda ser The Grinch, tenemos el presentimiento que podemos ayudarle a experimentar un cambio de corazón y salvar Happy Honda Days”, dijo Susie Rossick, vicepresidenta asistente de Honda Marketing. “The Grinch es un icónico personaje navideño con un atractivo nostálgico que entretiene a toda la familia, y ahora está dando un nuevo giro a nuestro evento de ventas Happy Honda Days que indudablemente romperá el desorden de la publicidad navideña tradicional”.

Los aficionados pueden sintonizar TODAY de NBC con Kathy Lee y Hoda el 20 de noviembre, y The Rundown, el programa #1 de Snapchat de E!, el 19 y 21 de noviembre, para ver qué tiene programado The Grinch y si Happy Honda Days volverá a ser otra vez más un momento feliz del año.

En teatros ahora, The Grinch está protagonizada por el actor nominado al premio de la Academia Benedict Cumberbatch como la voz del personaje principal en la historia de un gruñón cínico que emprende una misión para robar la Navidad, solo para que el generoso espíritu navideño de una niña termine cambiando su corazón. Graciosa, conmovedora, e impactante a nivel visual, The Grinch narra la historia universal del indomable poder de la bondad y del verdadero espíritu de la Navidad. Como socio de marketing de la película, la campaña de Honda incluye dos anuncios de televisión, medios digitales, publicaciones en medios sociales y el contenido a medida de NBCUniversal que presenta The Grinch.

La campaña Happy Honda Days de 2018

El tradicional evento de fin de año Happy Honda Days de Honda continúa en 2018, ayudando a los compradores a rememorar el sentimiento infantil de recibir algo que verdaderamente amaban en las Navidades al obtener, ahora como personas adultas, una buena oferta en un nuevo Honda.

A principios de mes, la marca lanzó una continuación de su querida campaña Happy Honda Days nostálgica, “Toys” (juguetes) en 2014, que presenta una nueva ronda de juguetes infantiles clásicos, incluyendo los favoritos Voltron: Defender of the Universe (Voltron: Defensor del universo) Care Bears, The Six Million Dollar Man (El hombre de un millón de dólares) y Teenage Mutant Ninja Turtles (Tortugas ninja mutantes adolescentes). La campaña integrada de Happy Honda Days de 2018 presenta estos populares juguetes de los años 70, 80 y 90 como portavoces para el Clarity, CR-V, Accord, Pilot y Ridgeline de Honda en anuncios de televisión, publicidad impresa, materiales de concesionarios, y a través de medios digitales, radiales y sociales.

Mediante la magia de la animación ‘cuadro por cuadro’, Honda ha dado vida a estos queridos juguetes de antaño. Las versiones originales de los juguetes realmente se utilizaban en la campaña, junto con el original talento de voces.

