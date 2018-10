Cauty: “Mis temas son más de jangueo”

El exponente urbano expresó que no le interesa cantarle al maleanteo.

Tener presente el mensaje de su lírica es un aspecto relevante para el intérprete urbano Cauty.

Lo que le interesa con su música es invitar a pasarla bien. El maleanteo no forma parte de su estilo.

“Mis temas son más de jangueo, de crear alegría. No tengo temas de violencia”, dijo la voz de Papelón, quien aclaró que si bien no comparte esta línea musical, su intención no es criticar a los exponentes que lo hacen.

“Hay gente que canta lo que vive y son cosas que yo no vivo, así que prefiero no hacerlo. No me gusta porque en la calle puede estar esta persona que quizás está en un momento que está débil psicológicamente, y va y te escucha, no sabe diferenciar que la música es música, que eso es un personaje igual que en las películas, y lo empujas a eso y no te das cuenta. Por eso es que yo pienso que es tan grande lo que uno puede hacer con la música, porque tiene tantos efectos en las personas. Hay que tener cuidado con ella”, expresó pensativo Christian Daniel Mojica Blanco, su nombre verdadero.

Su sencillo Ta to Gucci, que cuenta con la voz del colega del género Rafa Pabón como invitado, sobrepasa los nueve millones de vistas en YouTube. “Es una frase que usan allá en Estados Unidos para decir que todo está bien”, explicó el artista, natural de San Lorenzo.

Cuando manifiesta lo serio que se toma la carrera musical, asegura que dedicarle horas diarias es parte de su compromiso.

“La disciplina es importante. Me meto al estudio todos los días. Grabo, no importa si ya tengo los temas que voy a usar”, aseguró el intérprete de 24 años. “Yo mismo me hago mis pistas, que eso es una ventaja”, aseguró, y aclaró que todo en este campo lo ha aprendido a través de YouTube e información en portales de Internet.

“No todos los artistas se pueden hacer sus pistas, así que el sonido que yo estoy llevando es diferente. Pienso que eso es lo que ha gustado tanto de Ta to Gucci. Si tú lo escuchas en la radio, el tema que viene después no va a hacer nada parecido. Pienso que eso es lo que te lleva a otro nivel, que seas diferente, porque si hay un montón y eres igual a este montón la tienes difícil”.

Al hablar de su interés por dedicarse a una carrera musical, compartió que “desde pequeño escuchaba la salsa por mi papá y luego, como tengo un hermano mayor, ahí fue que empecé a escuchar música urbana y me interesé en hacerla”.

De los exponentes urbanos, compartió que los temas que popularizó Héctor Delgado en sus días de Héctor “El Father”, así como Don Omar y Arcángel influyeron en sus gustos.

El artista, quien manifestó estar activo en el género a nivel profesional hace dos años, adelantó que trabaja en un remix de Ta to Gucci.