Ex esposa de Gary Oldman: “Premiaron a un maltratante”

Mientras las denuncias de acoso y abuso sexual contra productores, cineastas y actores de Hollywood no cesan, la ex mujer de Gary Oldman , Donya Fiorentino, acusó a la Academia de Hollywood de premiar a maltratadores al hacer referencia a quien fue su pareja por cuatro años y a un ex jugador de la NBA que fue premiado por un corto animado.

“Enhorabuena, Gary, y enhorabuena a la Academia por premiar no a uno, sino a dos maltratantes con el Oscar. Pensé que habíamos evolucionado. ¿Qué pasó con el movimiento #MeToo?”, dijo a TMZ .

Oldman ganó este domingo el Oscar a mejor actor por su papel de Winston Churchill en “Las horas más oscuras” (Darkest Hour). En tanto, Kobe Bryant , del que también hace alusión Fiorentino, obtuvo un premio por el cortometraje animado Dear Basketball .

La denuncia contra Oldman

Donya había denunciado al actor en 2001 por abuso físico y psicológico luego de una pelea doméstica que se dio frente a sus dos hijos, que en ese entonces tenían uno y tres años respectivamente. En la declaración que ella había presentado ante el tribunal superior de Justicia de Los Angeles, y que replica The Chicago Tribune, detallaba: “Cuando levanté el teléfono para llamar a la policía, Gary me puso la mano en el cuello y me apretó. Retrocedí con el tubo del teléfono en la mano. Traté de marcar el 911. Gary me lo arrancó de mi mano y me golpeó en la cara con el auricular del teléfono tres o cuatro veces. Los dos niños lloraban”.

En ese momento, Oldman negó las acusaciones y las calificó de estar “repletas de mentiras, insinuaciones y medias verdades”. Luego, Donya no presentó cargos y un juez le otorgó a Oldman la custodia exclusiva de sus dos hijos.

Acusado Kobe Bryant

En tanto el ex jugador estrella de la NBA fue acusado de violar a una mujer en 2003 y fue procesado. No obstante, el juicio no se efectuó porque la víctima decidió a última hora no testificar. La mujer que lo denunció era una empleada de un hotel de Colorado y en ese entonces tenía 19 años.

Según relató al año siguiente a una periodista de The Washington Post: “Ella dijo que la agarró por el cuello, la inclinó sobre una silla y la violó mientras lloraba y protestaba”. No obstante Bryant afirmó que el sexo fue consensuado. El caso se abandonó después de que su acusadora se negó a testificar en la corte. Según informaron los medios en ese momento, ambos acordaron una compensación económica, Bryant luego negó haber pagado.