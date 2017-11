Productor y director Brett Ratner es acusado de acoso sexual

Ciudad de México.- El productor y director hollywoodense de 48 años, Brett Ratner, fue acusado por seis mujeres de distintos tipos de abuso físico y sexual, en una investigación que publicó hoy el diario Los Angeles Times.

Con esto su nombre se suma a la tristemente célebre lista de acosadores en la industria: el productor Harvey Weinstein, el director James Toback, el agente Tyler Grasham y el actor Kevin Spacey, entre muchos más, que han sido denunciados públicamente por sus víctimas al utilizar su poder e influencia para abusar sexuales.

Entre las víctimas que lo acusaron públicamente en las páginas del diario californiano están Natasha Henstridge, la actriz conocida por los filmes Species y The Whole Nine Yards, quien afirmó que -cuando ella tenía 19 años— Ratner la forzó a practicarle sexo oral tras impedirle salir de su departamento en Nueva York.

Henstridge nunca lo denunció a la policía, como tampoco lo hizo Olivia Munn, quien dijo a los periodistas del LA Times que en 2004, en el set del After The Sunset (Al caer la noche), la película protagonizada por Salma Hayek y Pierce Brosnan que Ratner dirigió, él se masturbó frente a ella, que aún no era una actriz profesional y coincidió con él cuando hacía un delivery de comida. Munn contó el abuso en un libro de ensayos publicado en 2010 sin identificarlo.

En 2011, Ratner confesó que Munn hablaba de él en el volumen, y afirmó que había tenido sexo con ella, para luego retractarse. El año en el que el libro fue publicado, Munn y Ratner coincidieron en una fiesta en Hollywood; él se vanaglorió de eyacular en portadas de revistas que contenían su foto, según contó la actriz al periódico.

“Siento que sigo enfrentando al mismo chico violento de la escuela al que no se puede parar. Sólo espero que la suficiente cantidad de gente descubra la verdad y que pase el tiempo suficiente para que ya no me conecten con él”, afirmó.

El abogado de Ratner, Martin Singer, negó todas las acusaciones.”Soy su abogado hace veinte años y ninguna mujer ha presentado jamás una denuncia por acoso o abuso contra él”, afirmó en una carta de 10 páginas que envió al diario.

Ratner ha sido productor de películas como X-Men: The Last Stand, Rush Hour y The Revenant, ésta última ganadora del Oscar en 2016, bajo la dirección del aclamado cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu.