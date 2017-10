Mantenimiento de Césped Capataces y Trabajadores

Buscando profesionales con experiencia en mantenimiento de césped Jardinería

Buscando profesionales con

experiencias en jardinería

Trabajador

Buena habilidad de comunicación

Detallista

Se requiere Licencia de conducir valida y limpia

Buscando 2 o 3 empleados

Salario de $10.00 – $15.00 por hora

Llamar a Chris al 262-512-9509

o por correo electrónico a

[email protected]

LAWN MAINTENANCE FOREMAN & LABORERS

Looking for experienced lawn

maintenance professionals.

LANDSCAPE/HARDSCAPE

Looking for experienced landscape

and hardscape professionals.

Must be hard working,

Good communication skills

Attention to details.

A valid, clean DL is required.

Looking for 2 to 3 employees

Salary range $10.00 – $15.00 per hour

Call Chris at 262-512-9509 or email:

[email protected]